В Рязани создадут карту разрытых участков. Соответствующее
На карте отметят участки, на которых проводились разрытия. После реализации проекта рязанцы смогут указать на дополнительные проблемные территории.
По словам Елены Сорокиной, решить проблему с разрытиями поручил губернатор Николай Любимов. Мэр города подчеркнула, что в городе «значительное количество таких участков».
«Действительно, по городу значительное количество таких участков, которые, как кроты, накопали наши и „не наши“ службы. Что далеко ходить — рядом с администрацией города на пересечении улиц Горького и Свободы не заасфальтирован участок после выполнения аварийных работ. Конечно, он поставлен на гарантию. Заверили, что в ближайшее время будет заделан горячим асфальтобетоном. Да, понимаю, что горячего асфальта пока нет. Ни у кого. Но и терпение у жителей небезгранично», — добавила мэр.