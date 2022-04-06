В Рязани создадут карту разрытых участков

На карте отметят участки, на которых проводились разрытия. После реализации проекта рязанцы сами смогут отметить проблемные территории.

В Рязани создадут карту разрытых участков. Соответствующее поручение в среду 6 апреля, управлению по делам территории дала мэр города Елена Сорокина.

На карте отметят участки, на которых проводились разрытия. После реализации проекта рязанцы смогут указать на дополнительные проблемные территории.

По словам Елены Сорокиной, решить проблему с разрытиями поручил губернатор Николай Любимов. Мэр города подчеркнула, что в городе «значительное количество таких участков».

«Действительно, по городу значительное количество таких участков, которые, как кроты, накопали наши и „не наши“ службы. Что далеко ходить — рядом с администрацией города на пересечении улиц Горького и Свободы не заасфальтирован участок после выполнения аварийных работ. Конечно, он поставлен на гарантию. Заверили, что в ближайшее время будет заделан горячим асфальтобетоном. Да, понимаю, что горячего асфальта пока нет. Ни у кого. Но и терпение у жителей небезгранично», — добавила мэр.