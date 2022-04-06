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В Рязани рядом с частным сектором около автоколонны хотят построить паркинг
Отметим, что рядом находится частный сектор и свободный земельный участок, предназначенный для многоэтажной застройки. Территория располагается рядом с остановкой «Автобусный парк».

В Рязани рядом с частным сектором около автоколонны хотят возвести паркинг. Строительство планируется на 5-м Новом проезде на участке площадью 1736 кв м.

Застройщик намерен использовать территорию в зоне застройки многоэтажными жилыми домами под хранение автотранспорта, а также установить максимальный процент застройки в границах земельного участка — 90%. Вопросы обсудят на публичных слушаниях 21 апреля в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 18:30.

Отметим, что рядом находится частный сектор и свободный земельный участок, предназначенный для многоэтажной застройки. Территория располагается рядом с остановкой «Автобусный парк».