В Рязани раскрыли преступное сообщество с 21 наркодилером

Установлено, что преступная группировка действовала в период с сентября 2019 года по март 2021 года. В ней был замешан 21 человек. Преступники работали по всей России.

Рязанские полицейские завершили расследование дела организованного преступного сообщества, которое специализировалось на сбыте синтетических наркотиков. Об этом в среду, 6 апреля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Установлено, что преступная группировка действовала в период с сентября 2019 года по март 2021 года. В ней был замешан 21 человек. Преступники работали по всей России. В целях легализации доходов злоумышленники проводили финансовые махинации. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий полицейские обнаружили и изъяли синтетические наркотики массой более трех килограммов.

Оперативники назначили более 260 судебных экспертиз, анализировали переписку между членами преступной организации, что составила более 20 томов уголовное дела, осмотрели в качестве вещественных доказательств более 220 объектов и допросили более 120 свидетелей.

Злоумышленников задержали. Уголовное дело направили в суд. Всем участникам преступной группировки грозит до 20 лет лишения свободы.