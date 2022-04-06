В Рязани открыли всероссийские соревнования общества «Динамо» по рукопашному бою

В первый день прошли соревнования между спортсменами категорий 65, 75, 85, 90 кг.

В рязанской «Академии единоборств» открыли всероссийские соревнования общества «Динамо» по рукопашному бою, участие в котором принимают более сотни спортсменов из 23 регионов России. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В открытии поучаствовали председатель рязанской организации «Динамо», начальник управления МВД по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Алай, зампред региональной организации общества «Динамо», обладатель кубка мира, чемпион Европы, мастер спорта России международного класса по дзюдо Андрей Волков.

Владимир Алай пожелал спортсменам удачи на соревнования.

«Наша школа рукопашного боя воспитала не одно поколение спортсменов, заслуженных тренеров и победителей спортивных турниров, — отметил руководитель рязанской полиции. — Уверен, что соревнования, которые мы сегодня проводим, зададут новую высоту для спортивных мероприятий».

В первый день прошли соревнования между спортсменами категорий 65, 75, 85, 90 кг.

Начальник УМВД поблагодарил участников состязаний и пожелал им новых спортивных достижений и побед.