Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 06
Чтв, 07
Птн, 08
13°
ЦБ USD 82.6 -0.75 07/04
ЦБ EUR 90.6 -1.13 07/04
Нал. USD 77.00 / 90.00 08:58
Нал. EUR 80.00 / 95.00 08:58
Новости
Публикации
Гендиректор «Газпром газораспределение Рязанская область»: «Потребност...
Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ряза...
Вчера 16:40
1 075
Пропажа ряда лекарств из аптек: что об этом думают рязанцы и советуют...
Региональный минздрав провел мониторинг ассортимента и ...
3 апреля 10:18
9 680
Рязанцам рассказали, как получить новое «путинское» пособие на детей
Президент Владимир Путин объявил о введении нового ежем...
31 марта 15:55
5 787
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
26 марта 13:27
17 628
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани открыли всероссийские соревнования общества «Динамо» по рукопашному бою
В первый день прошли соревнования между спортсменами категорий 65, 75, 85, 90 кг.

В рязанской «Академии единоборств» открыли всероссийские соревнования общества «Динамо» по рукопашному бою, участие в котором принимают более сотни спортсменов из 23 регионов России. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В открытии поучаствовали председатель рязанской организации «Динамо», начальник управления МВД по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Алай, зампред региональной организации общества «Динамо», обладатель кубка мира, чемпион Европы, мастер спорта России международного класса по дзюдо Андрей Волков.

Владимир Алай пожелал спортсменам удачи на соревнования.

«Наша школа рукопашного боя воспитала не одно поколение спортсменов, заслуженных тренеров и победителей спортивных турниров, — отметил руководитель рязанской полиции. —  Уверен, что соревнования, которые мы сегодня проводим, зададут новую высоту для спортивных мероприятий».

В первый день прошли соревнования между спортсменами категорий 65, 75, 85, 90 кг.

Начальник УМВД поблагодарил участников состязаний и пожелал им новых спортивных достижений и побед.