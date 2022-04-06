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В Рязани мужчина чуть не задушил соседку
Инцидент произошел в общежитии на улице Совхозной. 44-летний мужчина поссорился с 58-летней соседкой.

В Рязани мужчина чуть не задушил соседку во время конфликта. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в общежитии на улице Совхозной. 44-летний мужчина поссорился с 58-летней соседкой.

«Разговор приобрел агрессивную форму, рязанец схватил женщину за горло и пригрозил удушением. Все это происходило на глазах у свидетелей, объяснения которых зафиксировали полицейские», — рассказали в пресс-службе УМВД.

Мужчину доставили в полицию. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). За преступление грозит до двух лет лишения свободы.