В Рязани хотят узаконить рынок в поселке Строитель

Вопрос обсудят на публичных слушаниях 21 апреля в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 18:15.

В Рязани хотят узаконить рынок в поселке Строитель. ООО «Слово и дело» планирует изменить генплан города на улице Качевской.

Территорию площадью 3 149 кв м хотят перевести из зоны прочих неселитебных территорий на многофункциональную зону делового, общественного и коммерческого назначения.

Вопрос обсудят на публичных слушаниях 21 апреля в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 18:15.