В Рязани 7 апреля на четырех улицах отключат холодную воду
Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.
В Рязани 7 апреля на четырех улицах отключат холодную воду. Информацию
В четверг, 7 апреля, с 09:00 до 17:00 холодную воду отключат по следующим адресам:
- улица Вознесенская, дома №№ 63 (областной госпиталь для ветеранов войн), 63, 64-а;
- Газетный переулок, дома №№ 1, 2, 3;
- улица Ленина, дома №№ 12, 12-а (детский сад № 59), 16/65, 24, 26 (филармония), 3, 8, 4, 4 строение 1, 6, 10, 18/66, 20 (РГУ), 20-а, 22 (РязГМУ), 31;
- улица Урицкого, дом № 65 корпус 1, 65, 67, 69.
Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.