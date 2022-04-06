В Рязани 7 апреля на четырех улицах отключат холодную воду

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.

В Рязани 7 апреля на четырех улицах отключат холодную воду. Информацию опубликовали на сайте водоканала.

В четверг, 7 апреля, с 09:00 до 17:00 холодную воду отключат по следующим адресам:

улица Вознесенская, дома №№ 63 (областной госпиталь для ветеранов войн), 63, 64-а;

Газетный переулок, дома №№ 1, 2, 3;

улица Ленина, дома №№ 12, 12-а (детский сад № 59), 16/65, 24, 26 (филармония), 3, 8, 4, 4 строение 1, 6, 10, 18/66, 20 (РГУ), 20-а, 22 (РязГМУ), 31;

улица Урицкого, дом № 65 корпус 1, 65, 67, 69.

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.