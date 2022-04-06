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В РГАТУ на факультете ветеринарной медицины и биотехнологии прошел круглый стол
Он был посвящен теме «Ихтиопатология. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы».

В начале апреля 2022 года на кафедре ветеринарно-санитарной экспертизы, хирургии, акушерства и внутренних болезней животных Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева прошел круглый стол на тему «Ихтиопатология. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы». Он был посвящен обнаружению диапазона заинтересованности студента и уровня его подготовленности к занятию.

В работе круглого стола приняли участие студенты четвертого курса специальности «Ветеринария» и третьего курса направления подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза». Лектором выступила Ксения Герцева, экспертом — заведующая паразитологическим отделом ГБУ РО «Рязанская областная ветеринарная лаборатория» Светлана Буркина.

На круглом столе студенты обсудили вопросы наиболее распространенных вирусных, бактериальных и паразитарных болезней рыб, отметили значимость абиотических и биотических факторов в развитии патологии гидробионтов.

В завершение работы круглого стола Светлана Буркина продемонстрировала студентам алгоритм методики проведения ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы. Такая форма проведения круглого стола вызвала у студентов неподдельное внимание и позволила получить мгновенную обратную связь о том, насколько материал был понят. Кроме того, она способствует более высокому уровню мышления, решению проблем и применению на практике изученного материала.