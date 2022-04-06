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В Новомичуринске прохожий спас замерзшего мужчину
Инцидент произошел днем во вторник, 5 апреля, на берегу водохранилища.

В Новомичуринске прохожий спас замерзшего мужчину. Об этом пишет ИД «Пресса».

Инцидент произошел днем во вторник, 5 апреля. Прохожий увидел на берегу водохранилища мужчину, который лежал наполовину в воде с бутылкой подмышкой. Новомичуринец позвонил в службу спасения.

На место приехала полиция, скорая помощь и спасатели на воде. Позже приехала жена пострадавшего — она рассказала, что ее муж ушел из дома еще утром, и она не знала, где его искать.

Мужчину 1970 года рождения доставили в Новомичуринскую ЦРБ, где ему оказали медицинскую помощь. Из медучреждения он ушел домой в сопровождении родственницы.