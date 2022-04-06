В Курской области обстреляли позиции российских пограничников

Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что российские пограничники подавили огневые точки ответным огнем.

Во вторник, 5 апреля, в Курской области позиции пограничников обстреляли с территории Украины. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, российские пограничники подавили огневые точки ответным огнем.

«Жертв и разрушений с нашей стороны нет. Ночь прошла спокойно, без происшествий», — сообщил Старовойт.

Он добавил, что погрануправление по Курской области и Минобороны России находятся в круглосуточном режиме на связи.

«Наша армия и спецслужбы способны противостоять любой угрозе», — написал губернатор.

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