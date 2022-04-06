В Курской области обстреляли позиции российских пограничников
Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что российские пограничники подавили огневые точки ответным огнем.
Во вторник, 5 апреля, в Курской области позиции пограничников обстреляли с территории Украины. Об этом в Telegram-канале
По его словам, российские пограничники подавили огневые точки ответным огнем.
«Жертв и разрушений с нашей стороны нет. Ночь прошла спокойно, без происшествий», — сообщил Старовойт.
Он добавил, что погрануправление по Курской области и Минобороны России находятся в круглосуточном режиме на связи.
«Наша армия и спецслужбы способны противостоять любой угрозе», — написал губернатор.
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