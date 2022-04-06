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В Крыму обнаружили предмет, похожий на корабельную якорную мину
Подозрительный предмет нашли около 15:00 в среду, 6 апреля. На месте установили, что «предметом, предположительно, является корабельная якорная мина».

В районе поселка Витино в Сакском районе на западном побережье Крыма нашли корабельную якорную мину. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Крыму.

Подозрительный предмет нашли около 15:00 в среду, 6 апреля. На месте установили, что «предметом, предположительно, является корабельная якорная мина».

В ведомстве сообщили, что информацию передали во все службы взаимодействия для по транспортировки и уничтожению предмета.

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