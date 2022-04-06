В Кремле утвердили дату проведения парада Победы

Генеральная репетиция военного парада пройдет 7 мая, а 9 мая пройдет военный парад на Красной площади.

Стали известны даты проведения генеральной репетиции и парада Победы. Об этом в среду, 6 апреля, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Генеральная репетиция военного парада пройдет 7 мая, а 9 мая пройдет военный парад на Красной площади.

«Аккредитация проводится на следующие мероприятия: 7 мая. Красная площадь. Генеральная репетиция военного парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая. Красная площадь. Военный парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая. Александровский сад. Возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как будет проходить парад Победы в этом году. По его словам, он пройдет «как всегда».