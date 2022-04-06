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В Госдуме предложили продлить майские выходные до 10 дней
Автор пояснил, что длинные выходные помогу россиянам заготовить продукты на осень и больше общаться с близкими.

В Госдуме предложили продлить майские выходные до 10 дней. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Новые люди».

Вице-спикер Владислав Даванков пояснил, что длинные выходные помогу россиянам заготовить продукты на осень.

«Потому что людям нужно выживать. Мы видим, как сейчас дорожают все продукты. Тот самый пресловутый „борщевой набор“ вырос на 10-40%. Поэтому будет хорошо, если мы это время майских праздников посвятим тому, чтобы осенью у нас была еда», — прокомментировал свое предложение Даванков.

Также он добавил, что в эти дни люди смогут больше общаться с близкими.

Вице-спикер отметил, что длинные майские выходные реализовать легко и привел в пример нерабочие дни во время пандемии коронавируса.

По производственному календарю 2022 года выходными будут дни с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая.