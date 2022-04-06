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В «Фотодоме» откроется коллажная «Не лирика»
Выставка «Не лирика» продолжит свою работу «Фотодоме» до 30 апреля.

В четверг, 7 апреля, в 18:00 в музейно-выставочном центре имени Евгения. Каширина «Фотодом» состоится откроется выставка Анны Монастыревой «Не лирика». Автор известна в творческих кругах как художник акварелист. На этот раз она представит публике более 20 работ, выполненных в технике коллаж: пейзажи, портреты, работы-аллегории созданы с помощью аппликации элементов различных фактур, графики тушью и акварели.

По словам художницы, в коллаже ее привлекает «…рубленность, геометричность, грубоватость, гротескность».

«В этой технике я свободна и непредсказуема, — призналась Анна Монастырева. — Конечную картинку коллажа представить невозможно. В голове есть задумка, но как она „выльется“ — в полной мере неизвестно до конца».

СправкаАнна Монастырева родилась в Рязани в 1983 году, получила диплом Рязанского филиала Московского государственного университета культуры и искусств (отделение дизайн среды). Член творческого союза художников России. С 2019 года приняла участие в более 20 областных, городских, международных выставках. Первая персональная выставка автора «На грани» состоялась в январе 2021 года в музее истории молодежного движения.

Выставка «Не лирика» продолжит свою работу «Фотодоме» до 30 апреля.

Вход свободный, 18+.

Музейно-выставочный центр имени Е. Н. Каширина «Фотодом» (Почтовая, 58) открыт ежедневно с 10:00 до 19:00, выходной день — воскресенье.