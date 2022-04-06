В Белгородской области из-за угрозы минирования эвакуировали все школы

Мэр Белгорода подчеркнул, что такие сообщения — часть информационного давления на регион.

В Белгородской области из-за угрозы минирования эвакуировали все школы. Об этом сообщил мэр Белгорода Антон Иванов в своем telegram-канале .

Информация поступила утром в среду, 6 апреля, по электронной почте. Персонал школ и учеников эвакуировали в безопасное место, пока спецслужбы проводили проверку зданий. По желанию родителей детей разрешили отправить домой.

Иванов подчеркнул, что такие сообщения — часть информационного давления на регион.