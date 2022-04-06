Совфед поддержал идею продлить майские выходные до 10 дней

Замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов заявил, что что выходные дни позволят людям полноценно отдохнуть «в такие непростые времена».

В Совете федерации поддержали идею продлить майские выходные до 10 дней. Об этом в среду, 6 апреля, заявил замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов, передали РИА Новости.

Ранее вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков предложил увеличить нерабочие дни в мае с 1 по 10 число. Он объяснил это тем, что в эти сроки россияне смогут побольше заготовить продуктов на осень.

В свою очередь Абрамов заявил, что выходные дни позволят людям полноценно отдохнуть «в такие непростые времена».

«Люди психологически выгорают. Сначала ковид, сейчас санкции. В такие непростые времена людям нужно давать передышку», — сказал сенатор.

Абрамов также выразил надежду, что к майским праздникам в России снимут все ковидные ограничения.