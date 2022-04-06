Скопинцы пожаловались на отключение воды без предупреждения на двое суток. Об этом они рассказали РЗН. инфо в среду, 6 апреля.
По словам жителей Скопина, воду в домах отключили утром во вторник, 5 апреля, без предупреждения.
«Людям приходится ходить в магазин и таскать оттуда пятилитровые канистры, особенно тяжело пожилым людям и детям», — говорится в сообщении.
В администрации Скопина сообщили, что на центральном водоводе была авария. Работники водоканала ее устранили.
«В настоящее время проводится заполнение системы и в ближайшее время будет осуществляться постепенная подача воды жителям микрорайонов», — отметили в администрации.
Скопинцам напомнили телефон дежурно-диспетчерской службы: 8 (49156)2-21-35 и водоканала: 8 (49156)5-01-18.
Ранее сообщалось, что из-за аварии без воды осталось шесть микрорайонов города.