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Скопинцы пожаловались на отключение воды без предупреждения на двое суток
Для того, чтобы запастись водой жителям приходилось

Скопинцы пожаловались на отключение воды без предупреждения на двое суток. Об этом они рассказали РЗН. инфо в среду, 6 апреля.

По словам жителей Скопина, воду в домах отключили утром во вторник, 5 апреля, без предупреждения.

«Людям приходится ходить в магазин и таскать оттуда пятилитровые канистры, особенно тяжело пожилым людям и детям», — говорится в сообщении.

В администрации Скопина сообщили, что на центральном водоводе была авария. Работники водоканала ее устранили.

«В настоящее время проводится заполнение системы и в ближайшее время будет осуществляться постепенная подача воды жителям микрорайонов», — отметили в администрации.

Скопинцам напомнили телефон дежурно-диспетчерской службы: 8 (49156)2-21-35 и водоканала: 8 (49156)5-01-18.

Ранее сообщалось, что из-за аварии без воды осталось шесть микрорайонов города.