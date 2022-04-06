Рязанских школьников и учителей пригласили поучаствовать в конкурсе «Лучший урок письма»

Эпистолярный конкурс «Лучший урок письма» проходит ежегодно. Организаторы — «Почта России», МГУ имени Ломоносова и профсоюз работников связи России.

Конкурс «Лучший урок письма» ежегодно проводят «Почта России», МГУ имени Ломоносова и профсоюз работников связи России. В 200 году он проходит с 1 февраля по 9 октября 2022 года.

Целью конкурса является возрождение традиций русского эпистолярного жанра, обращение внимания участников на бережное отношение к родному языку, возможность педагогов проявить свой профессионализм в разработке оригинальных методик проведения урока.

В конкурсе могу принять участие учащиеся средних школ, вузов, колледжей, кадетских корпусов, суворовских училищ, художественных студий, которые подготовили свои конкурсные работы по одной из номинаций, а также директора, преподаватели школ и вузов, руководители детских творческих объединений, молодежных общественных организаций — авторы методики организации и проведения урока создания письма.

В 2022 году организаторы подготовили следующие номинации: «Как почта помогает людям», «Я из династии почтовиков», «Друг познается в беде», «История одного письма», «Первые в космосе», «Рецепты счастливой семьи», «Душа моей Родины. Пишу моей Родине», «Мир моих увлечений», «Жил был амурский тигр. Пишу сказку», «Есть такая профессия — Родину защищать…», «Письмо себе в будущее», лучшая методическая разработка проведения урока письма.

Работы будут оценивать по следующим критериям: нестандартное решение темы, логика построения письма, эмоциональность, правила написания письма, стиль изложения. Авторов лучших творческих работ наградят дипломами и памятными подарками.

Конкурсные работы можно направить в бумажном или печатном виде по адресу: 125252, Москва, 3-я Песчаная улица, дом № 2-а, в строке получателя необходимо указать «На конкурс «Лучший урок письма» или в электронном виде на адрес konkurs@russianpost.ru