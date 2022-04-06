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Рязанцы сообщили о разворованном бывшем здании регионального управления образования
Запрос о дальнейшей судьбе здания рязанцы отправили в региональное правительство.

В Рязани разворовали бывшее здание регионального управления образования. Пост об этом во вторник, 5 апреля, разместили в группе «Рязанский формат».

Рязанцы утверждают, что неизвестные уже срезали радиаторы отопления, сняли часть потолочной плитки, напольное покрытие, кондиционеры и сплит-системы. Также сообщается, что здание никто не охраняет, несмотря на то, что в интернет-справочниках здание значится как «Достопримечательность».

«Смена хозяев подобных строений — дело хлопотное, требует долгой организации, торгов и конкурсов (если не нужно прежнему владельцу). Но, скоро, похоже, продавать будет нечего, или стоимость объектов существенно снизится…» — говорится в посте.

Запрос о дальнейшей судьбе здания рязанцы отправили в региональное правительство.