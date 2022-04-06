Рязанца признали виновным в убийстве 11-летней давности

2 мая 2011 года осужденный со своим знакомым в ночное время находился недалеко от клуба «Энджелс». Мужчины нанесли рязанцу не менее 14 ударов ногами, десять из которых пришлись в шею и голову. Тем самым у потерпевшего образовалась закрытая шейно-головная травма, от которой он скончался на месте происшествия. Также осужденный со своим знакомым избили приятеля пострадавшего, который пытался его защитить.

Рязанцу вынесли приговор по делу 11-летней давности. Об этом в среду, 6 апреля, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что 2 мая 2011 года осужденный со своим знакомым в ночное время находился недалеко от клуба «Энджелс». Мужчины нанесли рязанцу не менее 14 ударов ногами, десять из которых пришлись в шею и голову. Тем самым у потерпевшего образовалась закрытая шейно-головная травма, от которой он скончался на месте происшествия. Также осужденный со своим знакомым избили приятеля пострадавшего, который пытался его защитить.

В ходе предварительного следствия подсудимый уехал из страны и находился в федеральном и международном розыске с 2011 по 2019 годы. 23 августа 2021 года коллегия присяжных признала мужчину виновным в преступлении.

По совокупности преступлений мужчине назначили 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В счет компенсации морального вреда потерпевшим с осужденного взыскано 4 400 000 рублей.

Приговор пытались обжаловать, однако суд оставил решение без изменений.