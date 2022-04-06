Постпред США при ООН заявила, что Россию не получится исключить из Совбеза

Дипломат отметила, что США с союзниками ведут работу по исключению России из Совета ООН по правам человека.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд признала, что Россию не получится исключить из Совета безопасности. Об этом она сообщила в интервью MSNBC, передает ТАСС .

Дипломат отметила, что Совет безопасности создали после Второй мировой войны.

«Они (Россия) являются членами Совета Безопасности. Это факт», — сказала постпред США при ООН.

Она добавила, что это нельзя изменить его мы не можем, но можно изолировать Россию в Совете безопасности.

Томас-Гринфилд отметила, что страны запада пытаются принять усилия для изоляции России и исключения из Совета ООН по правам человека.

Ранее Владимир Зеленский предложил Совбезу самораспуститься или исключить Россию из своего состава.