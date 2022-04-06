Полицейские поймали 25-летнего рязанца, ограбившего торговую палатку с перцовым баллончиком

Ограбление произошло ночью в одной из торговых палаток на улице Октябрьской.

В Рязани поймали 25-летнего грабителя, который ограбил одну из палаток в областном центре. Подробности в среду, 6 апреля, привела пресс-служба регионального УМВД.

Ночью в полицию обратилась рязанка и сообщила, что торговую палатку на улице Октябрьской, в которой она работала, ограбили. Она рассказала, что незнакомец подошел и брызнул перцовый баллончик, понадеявшись, что это заставит продавщицу покинуть помещение. Однако женщина не ушла, и злоумышленник схватил ее через окошко, потребовав отдать все деньги из кассы и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли злоумышленника. Им оказался 25-летний ранее неоднократно судимый рязанец. Рецидивиста задержали — он пытался скрыться от правоохранителей у случайных знакомых.

Возбуждено уголовное дело. Рязанцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Подозреваемого взяли под стражу.