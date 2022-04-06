Песков заявил, что Россия положит конец военной операции, если Зеленский согласится на условия

Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что отвод российских войск из Киевской области был «жестом доброй воли», чтобы создать условия для переговоров, в которых «возможны серьезные решения».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы Владимир Зеленский согласился на условия, выдвинутые на переговорах. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

«Россия заинтересована в том, чтобы Зеленский согласился на выдвинутые на переговорах условия, через них хотим положить конец военной операции», — заявил Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что отвод российских войск из Киевской области был «жестом доброй воли», чтобы создать условия для переговоров, в которых «возможны серьезные решения».