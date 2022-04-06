Песков: дефолт в России может быть создан только искусственно
Представитель Кремля подчеркнул, что Россия имеет достаточный запас ресурсов для обслуживания своих долгов.
Песков заявил, что дефолт в России может быть создан только искусственно. Об этом пишет «
Пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что Запад теоретически может спровоцировать искусственный дефолт в России, если будет блокировать резервы страны, платежи по обслуживанию долгов и откажется принимать оплату в рублях.
Вместе с этим представитель Кремля подчеркнул, что Россия имеет достаточный запас ресурсов для обслуживания своих долгов.
Ранее Песков уже высказывался по вопросу возникновения дефолта в России.