В Кремле заявили, что приказ об отводе российских войск из Киевской области отдал Путин

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы Владимир Зеленский согласился на условия, выдвинутые на переговорах.

Президент Владимир Путин лично приказал отвести российские войска из Киевской области. Об этом в среду, 6 апреля, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI, сообщило «КП».

Он добавил, что это сделали, чтобы создать благоприятные условия для дальнейших переговоров с Украиной. В противном случае российские власти могли принять серьезные решения в ходе переговоров, поэтому глава государства лично приказал отвести войска из региона.

«Мы можем принять серьезные решения во время переговоров, поэтому президент Путин дал приказ нашим войскам уйти из региона», — уточнил пресс-секретарь.

Ранее Песков заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы Владимир Зеленский согласился на условия, выдвинутые на переговорах.