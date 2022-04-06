Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 06
Чтв, 07
Птн, 08
13°
ЦБ USD 82.6 -0.75 07/04
ЦБ EUR 90.6 -1.13 07/04
Нал. USD 77.00 / 90.00 08:58
Нал. EUR 80.00 / 95.00 08:58
Новости
Публикации
Гендиректор «Газпром газораспределение Рязанская область»: «Потребност...
Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ряза...
Вчера 16:40
1 075
Пропажа ряда лекарств из аптек: что об этом думают рязанцы и советуют...
Региональный минздрав провел мониторинг ассортимента и ...
3 апреля 10:18
9 680
Рязанцам рассказали, как получить новое «путинское» пособие на детей
Президент Владимир Путин объявил о введении нового ежем...
31 марта 15:55
5 787
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
26 марта 13:27
17 628
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Никитин зарегистрировался в российской соцсети «Ярус»
Никитин сообщил, что на площадке можно разворачивать дискуссии и обсуждения.

Зампред регионального правительства Артем Никитин зарегистрировался в российской соцсети «Ярус». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Никитин сообщил, что на площадке можно разворачивать дискуссии и обсуждения. В качестве примера он поднял тему, почему в России, подчеркивая высокое качество товара или услуги, привычно добавляют маркер «европейское».

«Мы настолько привыкли к продукции с приставкой „евро“ — евроремонт, еврообои, евроцемент, — что даже евродвушки в рекламе по радио никому не режут слух. Но в России уже давно нет необходимости ориентироваться на чьи-то стандарты — качество нашей продукции не только не уступает европейским аналогам, но зачастую превосходит их», — написал зампред рязанского правительства.

Он выступил против такой риторики и призвал производителей менять ее в своем позиционировании.

«Давайте начнем уважать себя и свой труд и сделаем высоким стандартом качества наше, российское. Нам есть чем гордиться», — заявил Никитин.

Он пригласил обсудить тему на площадке «Ярус».