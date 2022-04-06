Никитин зарегистрировался в российской соцсети «Ярус»

Никитин сообщил, что на площадке можно разворачивать дискуссии и обсуждения.

Зампред регионального правительства Артем Никитин зарегистрировался в российской соцсети «Ярус». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Никитин сообщил, что на площадке можно разворачивать дискуссии и обсуждения. В качестве примера он поднял тему, почему в России, подчеркивая высокое качество товара или услуги, привычно добавляют маркер «европейское».

«Мы настолько привыкли к продукции с приставкой „евро“ — евроремонт, еврообои, евроцемент, — что даже евродвушки в рекламе по радио никому не режут слух. Но в России уже давно нет необходимости ориентироваться на чьи-то стандарты — качество нашей продукции не только не уступает европейским аналогам, но зачастую превосходит их», — написал зампред рязанского правительства.

Он выступил против такой риторики и призвал производителей менять ее в своем позиционировании.

«Давайте начнем уважать себя и свой труд и сделаем высоким стандартом качества наше, российское. Нам есть чем гордиться», — заявил Никитин.

Он пригласил обсудить тему на площадке «Ярус».