Начальник рязанской полиции поздравил следователей с профессиональным праздником

С праздником следователей поздравил начальник рязанской полиции, генерал-майор полиции Владимир Алай.

В УМВД России по Рязанской области прошло торжественное собрание, посвященное дню образования органов предварительного следствия в системе МВД России. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

С праздником следователей поздравил начальник рязанской полиции, генерал-майор полиции Владимир Алай. Он вручил отличившимся сотрудникам и ветеранам службы благодарности и почетные грамоты.

Алай отметил, что между раскрытием преступления и признанием злоумышленника обвиняемым скрывается огромная работа и большой труд полицейских следователей. Также он поблагодарил ветеранов службы за опыт, которыми они делятся с молодыми сотрудниками, пожелал собравшимся и их семьям крепкого здоровья и благополучия.

Замначальника регионального управления МВД Антон Решетов пожелал коллегам успехов и крепкого здоровья, отметил сотрудников ведомственными наградами.

Председатель совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Рязанской области Валерий Матвеенко пожелал сотрудникам следственных подразделений УМВД семейного благополучия и профессионального роста, а также всегда идти «по верному следу».

На мероприятии сотрудникам также показали поздравительный фильм.