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Любимов: «Все вместе мы выдержим любые испытания и будем самыми сильными»
Всероссийскую акцию 2 марта запустило всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия», которое создали по инициативе Министра обороны Сергея Шойгу. Она прошла уже в шести городах страны, в которых есть пункты временного размещения. Рязанская область стала седьмым регионом проведения акции.

В Рязанской области провели всероссийскую акцию «Эстафета добра» для детей из ЛНР и ДНР, эвакуированных в регион. Об этом в среду, 6 апреля, сообщила пресс-служба областного правительства.

Всероссийскую акцию 2 марта запустило всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия», которое создали по инициативе Министра обороны Сергея Шойгу. Она прошла уже в шести городах страны, в которых есть пункты временного размещения. Рязанская область стала седьмым регионом проведения акции.

На мероприятии присутствовал губернатор Николай Любимов. Он подчеркнул, что молодежи очень важно участвовать в подобных социально значимых акциях, так как они объединяют людей.

«Вы, ребята, занимаетесь спортом, дзюдо, а в нем только люди сильные духом, которые хотят и умеют побеждать. Спорт движет человека по жизни вперед, закаляет. Желаю вам никогда не пасовать перед трудностями, быть целеустремленными, успешными. Уверен, что в Донецкой и Луганской народных республиках все будет хорошо, все вернутся к мирной жизни. Вы знаете, мы своих не бросаем. Вы для нас свои. Все вместе мы выдержим любые испытания и будем самыми сильными, мы и наша страна, страна победителей и высшей справедливости. Правда — за нами», — сказал глава региона.

Губернатор предложил организовать экскурсию для детей из ДНР и ЛНР в Рязанское училище ВДВ. Соответствующее поручение он дал министерству образования и молодежной политики Рязанской области.

По словам начальника главного штаба ВВПОД «Юнармия», Олимпийского чемпиона Никиты Нагорнова, акция «Эстафета добра» позволила «юнармейцам» принести пользу в важной работе по оказанию поддержки прибывшим в Россию жителям ДНР и ЛНР.

«Акция проходит в городах, где действуют пункты временного размещения, в которых живет много детей из Донбасса. Хотелось бы проводить с ними больше времени, чтобы ребята чувствовали себя комфортно, могли отвлечься и были счастливы. Это дети, мы должны давать им самое лучшее», — заключил он.