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Любимов отреагировал на новость о смерти Владимира Жириновского
По его словам, смерть Жириновского — «огромная потеря для всех нас».

Губернатор Николай Любимов принес соболезнования родным и близким лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского в связи с его смертью. Об этом в среду, 6 апреля, глава региона написал на личной странице «Вконтакте».

По его словам, смерть Жириновского — «огромная потеря для всех нас».

«С Владимиром Вольфовичем уходит эпоха. Сложно представить развитие политической системы нашей страны без него — яркого лидера, умного, нестандартно мыслящего и харизматичного человека. Мои искренние соболезнования родным и близким Владимира Вольфовича. Память о нем всегда будет в наших сердцах», — написал Николай Любимов.

Ранее о смерти Владимира Жириновского заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Новость о кончине лидера фракции подтвердила партия ЛДПР.

Напомним, в начале февраля Владимир Жириновский попал в больницу с коронавирусом. Спустя время его ввели в медикаментозный сон, также его подключили к аппарату ИВЛ. 25 марта в СМИ появилась информация, что Владимир Жириновский скончался, однако ЛДПР опровергли эту новость.