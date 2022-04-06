Кремль отверг сообщения о планах российских властей убить Зеленского

Французские журналисты задали вопрос представителю кремля, являются ли правдой сообщения о том, что российские власти хотят убить президента Украины Владимира Зеленского.

В Кремле заявили, что сообщения о планах российских властей убить Зеленского являются враньем. Об этом в среду, 6 апреля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу французскому телеканалу LCI, передали РИА Новости.

Французские журналисты задали вопрос представителю кремля, являются ли правдой сообщения о том, что российские власти хотят убить президента Украины Владимира Зеленского.

«Нет, это неправда», — сказал Песков.

Уточняется, что пресс-секретарь президента России говорил на английском языке, а его слова транслировали в переводе на французский.