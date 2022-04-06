Экономист рассказал о скором снижении цен в российских магазинах

Это произойдет, когда продавцы убедятся в стабильности курса рубля и начнет активно работать логистика.

Экономист рассказал о скором снижении цен в российских магазинах. Об этом директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве Р. Ф. Алексей Зубец рассказал в интервью радио Sputnik.

Эксперт рассказал, что снижение ажиотажного спроса на товар и укрепление рубля в скором времени отразится на ценах. Он уточнил, что это произойдет, когда продавцы убедятся в стабильности курса рубля и начнет активно работать логистика. По предположению экономиста — через два-три месяца.

«Как только продавцы увидят, что люди не готовы покупать товары по высоким ценам, начнется гонка вниз, кто первым скинет цены и на этом заработает», — предположил он.

Зубец также спрогнозировал снижение цены на товары, которые подорожали из-за резко увеличившегося спроса.