«АвтоВАЗ» объединит три автосборочных производства в Тольятти

Это сделают для обеспечения максимальной занятости работникам, так как сейчас все три цеха находятся в простое и сотрудники получают по две трети от среднего заработка.

«АвтоВАЗ» объединит сборочные линии в Тольятти в единое производство. Об этом в среду, 6 апреля, сообщил и РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Это сделают для обеспечения максимальной занятости работникам, так как сейчас все три цеха находятся в простое и сотрудники получают по две трети от среднего заработка.

«Это было сделано в целях повышения гибкости между тремя сборочными линиями, чтобы обеспечить работникам максимально возможную занятость», — сказали в компании.

В настоящее время завод в Тольятти имеет три отдельные линии сборки. Компания занимается сборкой автомобилей Lada Granta, Lada Niva Legend и Lada Niva Travel, а также Lada Largus, Lada Xray, Renault Logan и Renault Sandero.