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Зеленский заявил, что встречи с Путиным может не произойти
При этом украинский лидер считает, что переговоры с Россией необходимо продолжать.

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности, что встреча с российским президентом Владимиром Путиным может не состояться. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщило «МК» со ссылкой на телеграм-канал агентства «БелТА».

При этом украинский лидер считает, что переговоры с Россией необходимо продолжать.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале заявил, что произошедшее в киевском городе Буча является провокацией. Он также добавил, что после публикаций западных СМИ о якобы трагедии, Зеленского немедленно привезли в Бучу. Там он утвердительно ответил на вопрос о продолжении переговоров с Россией. По словам спикера Госдумы, «если действительно была такая ситуация в Буче, как ее описывают», то это точно отразилось бы на решении Зеленского. По мнению Володина, в диалоге с Россией у Зеленского этой темы в повестке нет.