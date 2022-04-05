В Рязанском агротехнологическом университете завершился фестиваль студенческого творчества

В конце марта в студенческом ДК РГАТУ имени Костычева прошел гала-концерт фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна». Он объединил студентов всех факультетов и курсов и направлен на поддержку творчества молодежи в сфере культуры и искусства. Он стал главным событием творческой жизни студентов.

В двухчасовой программе зрителям представили лучшие номера прошедших ранее двух отборочных туров фестиваля, где каждый факультет университета 16 и 17 марта продемонстрировал свою творческую программу: современные танцы, эстрадные песни, вокально-инструментальные композиции и хореографические постановки, оригинальный жанр и художественное чтение, среди которых были и авторские работы.

Яркий праздник талантов, мастерства и молодости собрал сотни неравнодушных зрителей — сокурсников, друзей, родных, руководство вуза, деканов, преподавателей университета. «Сегодня был поистине потрясающий, добрый праздник. Все участники сегодняшнего концерта большие молодцы, они подарили нам частичку своего таланта и отвлекли от рабочей рутины. Каждый концертный номер стал свидетельством того, что в Рязанском агроуниверситете учится талантливая и одарённая молодежь» — сказал ректор университета Александр Шемякин, завершая праздник.

По итогам выступления студентов, жюри областного фестиваля, присутствовавшее на концерте, выбрало 17 творческих номеров. 6 и 7 апреля представят вуз на областном этапе Российской студенческой весны.