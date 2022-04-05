В Рязанской области 6 апреля ожидается до +7 градусов

Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.

В Рязанской области в среду, 6 апреля, ожидается до +7 градусов. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС .

В области ожидается облачная погода. Небольшие, ночью местами умеренные осадки: дождь и мокрый снег. В отдельных районах возможен гололед, а также налипание мокрого снега. Ночью и утром местами ожидается гололедица.

Ветер юго-западный со скоростью 7-12 м/c. Местами ночью возмодны порывы до 18 м/c.

Ожидаемая температура воздуха по региону ночью -3, +2 градуса, днем — +2, +7 градусов.