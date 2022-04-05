В Рязани вновь ищут очевидцев смертельного ДТП на Московском шоссе

Авария случилась 18 марта.

В Рязани ищут очевидцев смертельного ДТП напротив «Барса». Информацию опубликовала пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 18 марта в 2:10 около дома № 7 по Московскому шоссе.

По предварительным данным, «ВАЗ-2112» врезался в металлическое ограждение. В результате водитель и трое пассажиров получили травмы. Женщина, находившаяся на переднем кресле, погибла на месте.

Тех, кто что-то знает о ДТП, просят обращаться по телефонам: +7-4912-29-95-86, 29-74-54 или по адресу: Рязань, улица Лесная, дом № 28 (ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Рязанской области).