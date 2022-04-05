В Рязани открылся фирменный магазин скопинской керамики

Торговая точка появилась в ТЦ «Шереметьевский».

В Рязани открылся фирменный магазин скопинской керамики. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минэкономразвития.

В торговой точке продают авторские изделия, посуду, часы, вазы, кашпо, продукцию для сада из шамота, а также новинки, выпущенные на заводе. Рязанцы могут приобрести товары в ТЦ «Шереметьевский».

График работы магазина: понедельник-пятница 10:00 — 19:00, суббота-воскресенье 10:00 — 18:00.

Отмечается, что в конце 2021 года в фабрику пришел новый инвестор. Он начал модернизировать производство и налаживать каналы сбыта продукции.