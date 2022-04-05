В Рязани не отказались от идеи реконструкции аэропорта в Протасове
Ранее сообщалось, что на базе аэропорта появится логистический парк.
В Рязани не отказались от идеи реконструкции аэропорта в Протасове. Об этом во вторник, 5 апреля, минтранс сообщил в соцсетях.
Отмечается, что проект реконструкции прорабатывается, ведутся переговоры с инвесторами.
В рамках работ ожидается строительство терминалов, объектов транспортно-логистической инфраструктуры, расширение взлетно-посадочной полосы аэропорта «Протасово».
Ранее сообщалось, что на базе аэропорта появится логистический парк.