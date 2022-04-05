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В Рязани начали расконсервацию городских фонтанов
Сезон начнется в мае.

В Рязани началась расконсервация городских фонтанов. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

На балансе дирекции благоустройства находятся семь фонтанов — на площадях Театральной, Победы и Соборной, по два фонтана у Цирка и на площади Ленина и фонтан на Московском шоссе. С объектов снимают защитные кожухи, а также проверяют состояние оборудования.

Сотрудники «ДБГ» осмотрели фонтан «Лоси» на Лыбедском бульваре. Из чаши откачали воду, скопившуюся за зиму. На Театральной площади на этой неделе начнут подготовку к демонтажу светового фонтана. Оборудование уберут на склад до осени. Также в ближайшие дни работы пройдут на площади Ленина.

Сезон фонтанов начнется в мае. Перед этим рабочие установят насосы на объектах, а также почистят их, помоют и подключат к электроэнергии и водоснабжению.