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В Рязани детские сады № 75 и № 159 объединят между собой
Соответствующее постановление главы администрации официально опубликовали в понедельник, 4 апреля.

В Рязани детские сады № 75 и № 159 объединят между собой. Соответствующее постановление главы администрации официально опубликовали в понедельник, 4 апреля.

Согласно документу, к детсаду № 75 на улице 2-й Линии присоединят детсад № 159 на улице Шевченко. Оба учреждения находятся в Горроще, на соседних улицах.

Заведующей детского сада останется Ольга Афонина.

Ранее сообщалось, что в Рязани объединят детские сады № 85 и 88.