В Рязани 21-летний мужчина ударил ножом в шею свою знакомую, а затем изнасиловал ее

Инцидент произошел в ноябре 2020 года.

В Рязани вынесли приговор 21-летнему мужчине, который изнасиловал свою знакомую. Об этом во вторник, 5 марта, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что в ноябре 2020 года обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Он начал угрожать своей знакомой убийством, затем нанес ей рвано-резаную рану ножом в область шеи и изнасиловал ее.

Суд назначил мужчине наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.