В Москве на дороге таксист насмерть сбил коллегу

Трагедия произошла на Ленинградском шоссе.

В Москве водитель такси насмерть сбил коллегу. Об этом сообщила пресс-служба столичной ГАИ .

Авария произошла во вторник, 5 апреля, в районе дома № 44 по Ленинградскому шоссе.

Между собой на дороге столкнулись Citroen и автомобиль такси. Водитель последнего вышел на проезжую часть, чтобы осмотреть повреждения. В этот момент водитель другого такси наехал на него.

От полученных травм мужчина погиб.

Отмечается, что на месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы. Выясняются обстоятельства трагедии.