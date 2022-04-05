В Москве на дороге таксист насмерть сбил коллегу
Трагедия произошла на Ленинградском шоссе.
В Москве водитель такси насмерть сбил коллегу. Об этом сообщила пресс-служба
Авария произошла во вторник, 5 апреля, в районе дома № 44 по Ленинградскому шоссе.
Между собой на дороге столкнулись Citroen и автомобиль такси. Водитель последнего вышел на проезжую часть, чтобы осмотреть повреждения. В этот момент водитель другого такси наехал на него.
От полученных травм мужчина погиб.
Отмечается, что на месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы. Выясняются обстоятельства трагедии.