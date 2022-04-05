В Калуге на мусорке нашли тело младенца

В тот же день региональный следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Калужские следователи разыскивают родителей погибшего младенца. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщила пресс-служба регионального следкома.

В частности, представители ведомства ищут информацию о женщинах, находившихся в состоянии беременности, прекратившейся в марте 2022 года из-за родоразрешения, однако информация о наличии у них ребенка отсутствует.

Тело младенца нашли в конце марта во время сортировки мусора. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Проводятся судебно-медицинская и генетическая экспертизы, изъяты сведения из различных организаций города, устанавливаются обстоятельства рождения и гибели ребенка.