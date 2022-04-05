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В Германии закрыли сервера крупнейшего русскоязычного даркнет-магазина
Также правоохранители арестовали биткойны, относящиеся к торговой площадке.

В Германии закрыли сервера крупнейшего русскоязычного даркнет-магазина Hydra Market. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на федеральное ведомство уголовной полиции.

Отмечается, что правоохранители арестовали биткойны на сумму, равную в настоящее время 23 миллионам евро. По данным ведомства, они относятся к торговой площадке.

Против операторов и администраторов платформы ведут предварительное расследование. Их подозревают в коммерческой деятельности криминальных площадок в интернете, в отмывании денег, а также в коммерческом приобретении или предоставлении возможности для торговли наркотиками.

Этому предшествовали «масштабные расследования». Их проводили BKA и прокуратура Франкфурта «с августа 2021 года и в которых участвовали органы власти США», отмечается в сообщении.