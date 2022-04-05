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В Белгородской области произошел взрыв
Об этом сообщила глава Красногвардейского района Анна Куташова в соцсетях.

В Красногвардейском районе Белгородской области произошел взрыв. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщила глава района Анна Куташова во «Вконтакте».

Куташова заявила, что это не обстрел, однако причину «хлопка» выясняют уполномоченные сотрудники.

«Сегодня вечером ориентировочно около 19:50 в нашем районе был слышен хлопок. Уполномоченные сотрудники провели проверку по данному факту. Устанавливаем причину произошедшего. На территории района все спокойно. Разрушений и пострадавших нет. Мы точно понимаем, что это не обстрел», — написала Куташова.

Ранее в Белгородской области произошел ряд инцидентов: украинские силовики обстреляли нефтебазу и типографию. Также на территории региона прогремели несколько взрывов.