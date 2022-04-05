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В Алтайском крае мужчину осудят за похищение школьницы
Злоумышленник угрожал школьнице убийством, но после того, как девочку стали искать, мужчина испугался и отпустил жертву.

В Алтайском крае мужчину осудят за похищение школьницы. Об этом пишет РИА «ФАН» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР

Инцидент произошел в июле 2021 года в Бийске. 40-летний местный житель несколько недель выслеживал 12-летнюю девочку. Когда она ехала по безлюдной дороге на велосипеде, мужчина напал на школьницу, связал и в мешке отвез к себе домой.

Он посадил девочку в подвал, а ее вещи и телефон отвез на берег реки. Таким образом он хотел натолкнуть оперативников на версию об утоплении.

Злоумышленник угрожал школьнице убийством, но после того, как девочку стали искать, мужчина испугался и отпустил жертву.

Уголовное дело направили в суд.