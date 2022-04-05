Сорокина встретилась с жителями Октябрьского городка

Она обсудила с ними благоустройство Гвардейского сквера.

Мэр Рязани Елена Сорокина обсудила с жителями Октябрьского городка благоустройство Гвардейского сквера. Об этом глава горадминистрации рассказала на странице в соцсети «ВКонтакте».

В 2021 году территория победила в рейтинговом голосовании по отбору пространств для благоустройства в Железнодорожном районе. Она получила 3406 голосов.

Также в 2021 году сквер участвовал в реализации программы поддержки местных инициатив. На территории провели расчистку и планировку, удалили дикорастущую поросль, аварийные и старовозрастные деревья, а также вывезли мусор.

В 2022 году, по информации Сорокиной, благоустройство продолжится. В сквере появятся тропинки, лавочки и урны. На встрече молодые семьи поддержали создание детской и спортивной зон. В парке установят 23 опоры со светильниками. Также местные жители рассказали о необходимости озеленения территории, в частности, создания клумб.

Сорокина пообщалась с представителем подрядчика. «С этой организацией мы сотрудничали не раз. Никогда вопросов к подрядчику не было — все проекты исполнялись в срок. Повторюсь, что ситуация сейчас непростая. Если потребуется наша помощь, готовы ее оказать», — отметила мэр.

Также глава горадминистрации обсудила другие вопросы: транспортное обслуживание микрорайона, ремонт дорог, содержание прилегающих к нестационарным торговым объектам территорий, обустройства контейнерной площадки вблизи сквера. По словам Сорокиной, темы она передала ответственным специалистам.

«Работы по контракту будем строго контролировать. Обязательно привлечем к этому представителей депутатского корпуса и местных активистов», — подчеркнула глава горадминистрации.