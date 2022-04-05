Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 05
Срд, 06
Чтв, 07
ЦБ USD 83.35 -0.24 06/04
ЦБ EUR 91.73 -0.66 06/04
Нал. USD 77.00 / 90.00 09:03
Нал. EUR 80.00 / 95.00 09:03
Новости
Публикации
Гендиректор «Газпром газораспределение Рязанская область»: «Потребност...
Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ряза...
4 часа назад
253
Пропажа ряда лекарств из аптек: что об этом думают рязанцы и советуют...
Региональный минздрав провел мониторинг ассортимента и ...
3 апреля 10:18
8 839
Рязанцам рассказали, как получить новое «путинское» пособие на детей
Президент Владимир Путин объявил о введении нового ежем...
31 марта 15:55
5 056
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
26 марта 13:27
16 956
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Сорокина встретилась с жителями Октябрьского городка
Она обсудила с ними благоустройство Гвардейского сквера.

Мэр Рязани Елена Сорокина обсудила с жителями Октябрьского городка благоустройство Гвардейского сквера. Об этом глава горадминистрации рассказала на странице в соцсети «ВКонтакте».

В 2021 году территория победила в рейтинговом голосовании по отбору пространств для благоустройства в Железнодорожном районе. Она получила 3406 голосов.

Также в 2021 году сквер участвовал в реализации программы поддержки местных инициатив. На территории провели расчистку и планировку, удалили дикорастущую поросль, аварийные и старовозрастные деревья, а также вывезли мусор.

В 2022 году, по информации Сорокиной, благоустройство продолжится. В сквере появятся тропинки, лавочки и урны. На встрече молодые семьи поддержали создание детской и спортивной зон. В парке установят 23 опоры со светильниками. Также местные жители рассказали о необходимости озеленения территории, в частности, создания клумб.

Сорокина пообщалась с представителем подрядчика. «С этой организацией мы сотрудничали не раз. Никогда вопросов к подрядчику не было — все проекты исполнялись в срок. Повторюсь, что ситуация сейчас непростая. Если потребуется наша помощь, готовы ее оказать», — отметила мэр.

Также глава горадминистрации обсудила другие вопросы: транспортное обслуживание микрорайона, ремонт дорог, содержание прилегающих к нестационарным торговым объектам территорий, обустройства контейнерной площадки вблизи сквера. По словам Сорокиной, темы она передала ответственным специалистам.

«Работы по контракту будем строго контролировать. Обязательно привлечем к этому представителей депутатского корпуса и местных активистов», — подчеркнула глава горадминистрации.