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СМИ: Twitter перестанет рекомендовать пользователям аккаунты российских властей
Также компания будет требовать удалять видеозаписи и фотографии с военнопленными, если в твитах упоминаются имена властей государств. Twitter подчеркнуло, что за последние несколько недель подобные публикации исходили от аккаунта украинского правительства.

Американская компания Twitter заявила, что не будет рекомендовать пользователям аккаунты властей государств, которые ограничивают доступ жителям к «открытому интернету». Об этом во вторник, 5 апреля, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Reuters.

Уточняется, что в первую очередь эта мера коснется российского правительства. Она затронет более 300 аккаунтов.

Также компания будет требовать удалять видеозаписи и фотографии с военнопленными, если в твитах упоминаются имена властей государств. Twitter подчеркнуло, что за последние несколько недель подобные публикации исходили от аккаунта украинского правительства.