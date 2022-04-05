СМИ: новые санкции Евросоюза могут затронуть авиатопливо и продукты из стали

Ограничительные меры вступят силу уже на этой неделе.

Новые санкции Евросоюза могут затронуть авиатопливо и продукты из стали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал CNBS.

Телеканал со ссылкой на двух европейских чиновников сообщил, что пятый пакет санкций ЕС против России, вероятно, затронет импорт и экспорт авиатоплива, лизинг самолетов, продукцию из стали и предметов роскоши.

Источники телеканала уточнили, что документы находятся в стадии разработки, так как страны Евросоюза по-прежнему расходятся во мнениях по вопросу эмбарго энергоносителей из России.

Ожидается, что санкции одобрят уже на этой неделе.