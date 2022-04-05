Региональный минздрав создал для рязанцев два чата в Telegram

В медчатах рязанцы смогут задать вопросы, касающиеся медобслуживания, а представители медицинской организации дадут на них ответы.

Региональный минздрав создал для рязанцев два чата в Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В медчатах рязанцы смогут задать вопросы, касающиеся медобслуживания, а представители медицинской организации на них ответях. Уточняется, что в чатах не будет представителей скорой помощи.

Основные вопросы, которые можно задать в чате — запись к врачу, проблемы с вызовом врача на дом, очереди в поликлиниках, запись на обследование и тестирование, ответы и разъяснения нормативных документов и другое. Вопросы по назначению лечения, постановки диагноза, медицинские рекомендации, стоимость лекарств и платных услуг, работа скорой помощи и вопросы госпитализации в чатах не будут рассматривать.

Медчаты создали по федеральному проекту «ЗдравКонтроль». Чаты работают с 08:00 до 20:00 с понедельника по субботу включительно.

Руководитель проекта «ЗдравКонтроль» Евгений Мартынов отметил, что с 1 апреля в 15 регионах России начали работать более 150 медицинских чатов.