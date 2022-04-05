Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 05
Срд, 06
Чтв, 07
ЦБ USD 83.59 0.16 05/04
ЦБ EUR 92.39 0.24 05/04
Нал. USD 77.00 / 90.00 09:03
Нал. EUR 80.00 / 95.00 09:03
Новости
Публикации
Пропажа ряда лекарств из аптек: что об этом думают рязанцы и советуют...
Региональный минздрав провел мониторинг ассортимента и ...
3 апреля 10:18
8 387
Рязанцам рассказали, как получить новое «путинское» пособие на детей
Президент Владимир Путин объявил о введении нового ежем...
31 марта 15:55
4 836
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
26 марта 13:27
16 744
Малый бизнес вновь на грани: как предприниматели удерживают клиентов
Вслед за ковидными ограничениями, которые тяжело пережи...
24 марта 18:42
9 246
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Региональный минздрав создал для рязанцев два чата в Telegram
В медчатах рязанцы смогут задать вопросы, касающиеся медобслуживания, а представители медицинской организации дадут на них ответы.

Региональный минздрав создал для рязанцев два чата в Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В медчатах рязанцы смогут задать вопросы, касающиеся медобслуживания, а представители медицинской организации на них ответях. Уточняется, что в чатах не будет представителей скорой помощи.

Основные вопросы, которые можно задать в чате — запись к врачу, проблемы с вызовом врача на дом, очереди в поликлиниках, запись на обследование и тестирование, ответы и разъяснения нормативных документов и другое. Вопросы по назначению лечения, постановки диагноза, медицинские рекомендации, стоимость лекарств и платных услуг, работа скорой помощи и вопросы госпитализации в чатах не будут рассматривать.

Медчаты создали по федеральному проекту «ЗдравКонтроль». Чаты работают с 08:00 до 20:00 с понедельника по субботу включительно.

Руководитель проекта «ЗдравКонтроль» Евгений Мартынов отметил, что с 1 апреля в 15 регионах России начали работать более 150 медицинских чатов.

Чат для жителей Рязани- https://t.me/+hc8A83GTkYQ1MDZi, для жителей Рязанской области —https://t.me/+CRB0UDtSn7lhN2Ey